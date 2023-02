OTSEPILT ja BLOGI | Putin: Lääne eesmärk on istutada inimestesse neoliberaalseid, sisuliselt totalitaarseid väärtusi

Kehtivad ka koroonapiirangud: riigiduuma liikmeid testiti kolm korda: 14., 16. ja 20. veebruaril. 370 parlamendi liikmest 15 said selle tagajärjel osalemiskeelu.

Peskov teatas, et Putinit kaitstakse üldse kõigi viiruste eest, ja need, kes on haiged, istugu kodus, mitte ärgu käigu ümbritsevaid inimesi nakatamas.