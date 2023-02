TalTechi avatud uste päev toimub juba 28. veebruaril

Koolivaheajal on paras aeg mõelda tulevikule. Keda huvitavad inseneeria, loodus-, majandus- ja merendusteadus või IT, saavad põhjaliku info tehnikaülikooli avatud uste päeval 28. veebruaril. Nii õppejõudude kui ka tudengitega suheldes on lihtsam otsustada, mida täpselt edasi õppida.