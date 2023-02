Soovid laulda või robotit ehitada? TalTechis saab iga tudeng teha õppetööväliselt mida iganes soovib

TalTechi üliõpilasesinduse esimees ja majandusteaduskonna ärirahanduse viimase kursuse tudeng Joosep Perandi räägib, et tudengielu üheks kõige olulisemaks aspektiks on see, et koolitööde kõrvalt on võimalik ülikoolis tegeleda just sellega, mida hing ihaldab. Ülikoolil on enam kui 35 erinevat tudengite veetavat klubi ja organisatsiooni, mis hoiavad loengutevahelised tunnid põnevad.

Perandi ütleb, et mainitud rohkem kui 35 erineva klubi ja tudengiorganisatsiooni hulgas tegutseb nii filmi- kui ka robootikaklubi, väitlus- ja fotoklubi, raamatu- ja turundusklubi, samuti erinevad kultuurikollektiivid, millest tuntuimad on kindlasti Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, aga ka naiskoor, tantsuansambel Kuljus ja puhkpilliorkester. Lisaks sellele saab teha teatrit ja korraldada konverentse, seminare ning muid sündmuseid. TalTechis õpib kokku 9000 tudengit, kellest 2000 on nii-öelda tudengiaktivistid, kes on lisaks koolitööle seotud veel mitme projekti või klubiga.

Tantsi, laula või ehita vormelit

„Lisaks sellele on võimalik end proovile panna igas teaduskonnas tegutsevates tudengikogudes. Siit saab kogemust inimeste juhtimises ja probleemide lahendamises – väga kasulikud oskused hilisemas elus. TalTechis on alati olnud tudengielu üheks osaks olla aktiivne ka väljaspool koolitööd. Kas see muu aktiivsus on seotud valitud erialaga või lisab täiesti uut vürtsi tudengiellu, ei ole olnud oluline. Kõik on seotud sellega, et soovitakse teha ka midagi muud peale õppimise, saada uusi kogemusi, tutvusi,“ lisab üliõpilasesinduse esimees.

Juba loodud tegemistega on liituda väga lihtne, tuleb minna kohale ja end välja pakkuda. Kuid mis on Perandi sõnul ehk kõige olulisem: kui tudeng ei leia endale seda õiget tegevust, siis saab uue klubi või projekti ise ellu kutsuda. Seda tegevust soosib kogu ülikool täielikult. Nii on 2023. aasta esimese kuu jooksul alustanudki tegevust juba kaks uut klubi: Virumaa tudengiklubi ja teadusklubi.