OTSEBLOGI | Zelenskõi: Bideni visiit Kiievisse näitas, kui kindel on Ukraina ja kui tähtis maailmale

„Tänane päev oli sümboolne. Täiemahulise sõja 362. päev ja me võtame oma vaba maa vabas pealinnas vastu meie võimsa liitlase, Ameerika Ühendriikidee presidendi visiidi ning räägime temaga Ukraina tulevikust, meie suhetest, kogu Euroopast ja ülemaailmsest demokraatiast. See on näitaja selle kohta, kui kindel on Ukraina. Ja kui tähtis on Ukraina maailmale. Maidani kõige jubedamate päevade üheksas aastapäev, Venemaa meie riigi vastase agressiooni aastapäev, kui jäi väga vähe aega meie Krimmi okupeerimiseni. Ja nüüd, üheksa aastat pärast seda, oleme me rohkem kui kunagi varem veendunud, et õiglus ikkagi taastatakse,“ ütles Zelenskõi.