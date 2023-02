Eesti arstiüliõpilased korraldavad maailma suurimat tudengikonverentsi

IFMSA on seltsi katusorganisatsioon, mis loodi 1951. aastal ja ühendab üleilmselt 1,3 miljonit arstitudengit. Juba 72. korda toimuval iga-aastasel peaassambleel osalevad liikmesriikide delegaadid töötubades, mille eesmärk on laiendada arstitudengite silmaringi ja suurendada teadmisi rahvatervisest, inimõigustest, seksuaaltervisest, meditsiiniharidusest ja -süsteemist.

Konverentsi peakorraldaja Elina Osi sõnul unistas ta ise möödunud peaassambleedel osaledes, et niivõrd suur sündmus ühel päeval taas Eestisse jõuaks. „Viimati toimus assamblee Eestis täpselt 20 aastat tagasi ning on suur au, et EAÜS valiti taas arstitudengite aasta suursündmust võõrustama,“ ütleb Elina Osi.