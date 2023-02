Selgunud on Tartu Ülikooli aastaauhindade saajad ja aasta õppejõud

„Ülikool tunnustab juba teist aastat tegusid, mis muudavad elusid ja ulatuvad ka Eestist väljapoole. Selle aasta auhinnasaajad paistavad eriliselt silma sellega, et toetavad ühiskonna nõrgemaid liikmeid ja näitavad, et ülikooliperel on suur mõju Eesti elu paremaks muutmisel,“ selgitas Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

Aasta ühiskonnategu on Eesti kõrghariduse ja teaduse puuduliku rahastamise teadvustamine ühiskonnas. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse algatusel korraldasid kuue Eesti ülikooli üliõpilased tudengivarjupäeva, mille jooksul tutvustati Riigikogu liikmetele ülikoolide argipäeva ja muresid. Oma keerulisele majanduslikule olukorrale tähelepanu juhtimiseks viisid üliõpilased ühe algatusena ellu tudengisöökla katseprojekti Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Suurim nähtavus saavutati õppeaasta avaaktusel sentide valju kõlistamisega, millega näidati, et kõrgharidus vajab kiiremas korras rohkem raha.

Aasta teadustegu on hologrammid, mis vähendavad laste haiglahirmu ja leevendavad valuaistinguid. Uuendusele annab erilise väärtuse see, et esimesena Eesti haiglates lastele hologrammidena näidatavad tegelased räägivad just eesti keeles. Teadusprojekt sai tõuke Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse grandist.