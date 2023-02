Türgit ja Süüriat tabas uus 6,4-magnituudine maavärin. Hooned varisesid taas. Maalehe ajakirjanik: inimesed on paanikas

Uus maavärin on tabanud Hatay provintsi - see oli üks kümnest provintsist, mida tabasid 6. veebruaril kaks maavärinat, mille tagajärjel hukkus Türgis üle 41 000 inimese ja naaberriigis Süürias veel tuhandeid. Türgi katastroofide ja hädaolukordade haldamise amet AFAD kutsus üles Hatay elanikke evakueerima, sest rannikualadel võib meretase tõusta 50 sentimeetrit.

USA geoloogiateenistuse andmetel toimus võimas maavärin 10 km sügavusel. Pealtnägijate sõnul varisesid kokku hooned, mis said kaks nädalat tagasi kahjustada. Teised pealtnägijad ütlesid, et Türgi päästemeeskonnad jooksid pärast maavärinat ringi ja kontrollisid, kas keegi on viga saanud. Paljud inimesed on oma kodudest põgenenud.

Türgis viibiv Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš on praegu Gaziantepis, mis jääb uue maavärina epitsentrist paarisaja kilomeetri kaugusele. „Meie hotell värises tuntavalt ning inimesed muutusid väga murelikuks,“ rääkis ta. „Maavärina puhul tuleb majast lahkuda ja peale nii tugevat tõuget paar tundi väljas oodata enne, kui tohib uuesti majja siseneda.“

„Inimesed on väga ärevad ja tundub, et paljud asusid kohe linnast välja sõitma. Oleme suurema linnast välja viiva tee ääres ja see muutus korraga väga autoderohkeks,“ lisas Mikovitš. „Hatays on inimesed telklaagrites paanikas, televisiooni vahendusel on näha, kuidas kiirabiautod kihutavad ringi. Selle piirkonnas tuleb praegu järjest uusi järeltõukeid, millest mõned on päris tugevad.“

Türgi riikliku uudisteagentuuri Anadolu andmetel oli maavärinat tunda Süürias, Jordaanias, Iisraelis ja Egiptuses. Kohalik meedia on teatanud, et kuigi mõned hooned on kokku varisenud, siis pole veel tulnud teateid ohvrite kohta. Süüria meediaväljaannete sõnul on mõned hooned kokku varisenud ning osades piirkondades on elektri- ja internetiteenused katkenud.