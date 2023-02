Tähed ammu selged? Vaheajal õpi koos perega kosmost tundma!

„Täna tähistaevas“ on planetaristi juhendatud pooletunnine etendus, mille jooksul õpid tundma tähtkujusid, udukogusid ja planeete, mida praegu selgel ööl palja silmagagi näha võid. Planetaariumis on taevas õnneks alati selge ja ilm soe. Etendus sobib igas vanuses vaatajatele – lasteaialastest pensioniealisteni. Uudishimu ja küsimused on soositud!