Välisminister Reinsalu: Ukraina kiireks toetamiseks on Euroopa Liidu juhtimisel vaja anda Ukrainale miljon mürsku

Reinsalu tervitas ELi välisministrite tänast 10. sanktsioonipaketi põhimõttelist heakskiitmist ja plaani see jõustada veel enne 24. veebruari, mis märgib aastat Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas. Ta lisas, et uute sanktsioonide kehtestamise kõrval on sama oluline kindlustada, et Venemaal ei ole võimalik praegustest sanktsioonidest mööda hiilida. „Täiendavate sanktsioonide kõrval peame kiiresti alandama naftale seatud hinnalage, sest teenitud kasumiga finantseerib Venemaa sõda Ukrainas,“ ütles Reinsalu.