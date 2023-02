„Andmed puuduvad.“ Ukrainasse võitlema läinud eestlaste elude üle ei pea keegi arvet

Välisminister Urmas Reinsalu sõnas, et tema teada Eesti vabariik vabatahtlikke Ukraina võitlejaid ei registreeri ega osanud seetõttu ka sõjas hukkunute arvust rääkida. „Mina tean ainult ühest hukkunust, kes suri küll Ukraina-Vene sõjas, ent varasemas,“ nentis Reinsalu. Ta ütles, et Ukraina kutsus vabatahtlikke registreerima oma saatkonna kaudu. „Ent ma usun, et ka nemad kohtlevad seda teemat tundlikuna,“ lisas välisminister.