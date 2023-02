Kas Hiina võib Venemaale anda relvi ning laskemoona? Ekspert: välistada seda ei saa, sest Hiina jaoks on sõda kasulik

Kaljula sõnul ei saa välistada, et Hiina hakkab Venemaale relvi tarnima põhjusel, et kaks suurriiki on strateegilised partnerid, kes on ühendanud jõud, et seista vastu lääneriikidele. „Siiamaani pole küll ühtegi tõendit, et Hiina oleks tarninud Venemaale surmavat abi relvade, laskemoona või relvasüsteemide näol. Ei saa aga kuidagi välistada, et tulevikus see toimuma hakkab, sest teatavasti Hiina ja USA pinged üha kasvavad,“ ütles ta.