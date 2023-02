Brasiilia São Paulo osariigi rannikul on tormi tõttu hukkunud kümneid inimesi

Lisaks sellele on kümned inimesed kadunud. Kuigi on oodata hukkunute arvu suurenemist, loodavad päästjad osa inimesi elusana leida, vahendab BBC News.

Rannikulinnas São Sebastiãos sadas 24 tunniga 627 millimeetrit vihma, mis on kahekordne kuu norm. Linnapea Felipe Augusto ütles, et olukord on kaootiline. Umbes 50 maja on kokku varisenud ja minema uhutud.