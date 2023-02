VIDEO | Miks pole Eesti peaminister sõjaaegset Ukrainat külastanud? Kas ja millal on see plaanis?

„[Sõja alguses] kui kõik sinna läksid, et pilte saada, siis teades, millise koormuse see ukrainlastele tõi, tundus mulle, et mul pole vaja seda pilti selleks, et näidata, et ma Ukrainat igatpidi toetan“, ütles Kallas, lisades, et tema sõnad ja teod peaksid rääkima enda eest. Kas see on tal siiski plaanis? Vaata vastust klipist!