Kohus tühistas politseinikutapja Romeo Kalda tingimisi vabastamise: tema isiksuse eripärast lähtub suur uute kuritegude oht

Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tõi määruses välja, et Romeo Kalda vabastamise küsimuse puhul on täidetud küll formaalsed alused, nimelt on ta karistust kandnud vähemalt 25 aastat, nagu seadus vabastamise küsimuse korral ette näeb. Samas on vabastamise peamine materiaalne eeldus süüdimõistetu edasine õiguskuulekas käitumine ehk peab olema piisav alus eeldada, et ta ei pane enam toime kuritegusid. Niisugust prognoosi püstitades on kohtul ulatuslik kaalutlusõigus ning eluaegset vanglakaristust kandva süüdimõistetu tingimisi vabastamise üle otsustamisel on iseäranis oluline arvestada kuriteo toimepanemise asjaolusid.

Selleks, et Romeo Kalda retsidiivsusriski hinnata, kaasas ringkonnakohus eksperdi. Ringkonnakohus leidis, et õigusemõistmise enam teaduspõhiseks muutmise suund on õige. Ehkki lõppude lõpuks jäävad paljud kohtu tehtavad otsustused normatiivseteks (juriidilisteks), on siiski soovitatav see, et normatiivseid otsuseid tegev jurist tugineks võimaluse korral teadlaste abile. Kriminaalkolleegium tõi välja, et ei saa eirata tõsiasja, et retsidiivsusega seonduvat on juba aastakümneid uuritud (psühholoogia)teaduslike meetoditega, teadlased on välja sõelunud terve hulga tegureid, mis kõnelevad tulevaste kuritegude ohu poolt või vastu. Üheks tuntuimaks meetodiks on Oxfordi Ülikoolis välja töötatud OxRec (Oxfords Risk of Recidivism Tool), mida kaasatud ekspert kasutas.

Ekspertiisiakti ja asja materjalidega tutvumise järel leidis ringkonnakohus, et esinevad mitmed asjaolud, mis ei võimalda öelda, et Romeo Kaldast lähtuv uute kuritegude oht on väga madal ning seetõttu ei saa R. Kaldat ka vabastada.