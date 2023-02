TÖÖINTERVJUU | Helir-Valdor Seeder: loobusin 2019. aastal riigikogu esimehe kohast, et oma poliitikat Keskerakonna ja EKRE-ga ellu viia

Intervjueerijatel jäi sellest aga mulje, et Seeder peab valitsusjuhi ametit trikiga kohaks. „Jah, see on nii ja naa. Ei peaks olema tingimata eesmärk olla peaminister või riigikogu esimees. Kui oleksin 2019. aasta valimiste järgselt teinud valiku Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa koalitsiooni kasuks, oleks riigikogu esimehe koht poliitilise tava ja loogika alusel kuulunud Isamaale. Me pidasime aga olulisemaks minu ameti kohase poliitika sisu, mida saime ellu viia,“ rääkis Seeder kõrge ametikoha ohverdamisest Keskerakonna ja EKRE-ga võimuliitu minemise otsuse nimel.

Isamaa esimees lisas aga, et viimaste koalitsioonide praktika näitab seda, et peaministrierakonna roll ja energia on suuresti kulunud selleks, et koalitsiooni koos hoida. „Väiksemad koalitsioonipartnerid on saanud selle varjus oma poliitikat paremini realiseerida,“ lausus ta.

„Minu jaoks on alati olnud olulisem poliitika sisu, mida erakond ellu viib, mitte niivõrd kõrged ametikohad. Loomulikult peab aga erakonna esimehel olema ambitsioon ja võime võtta juhina vastutus, kui see on vajalik ja mõistlik ning võimaldab erakonna lubadusi täita paremini kui mõnel teisel positsioonil. Sellest olen ka mina lähtunud. Enamik täna Eestis tegutsevatest tipp-poliitikutest on ka minust vähem ministriametit pidanud – olen olnud minister seitse aastat. Ma ei ole vastutusest kuidagi kõrvale hiilinud, kui on vaja olnud vastutust võtta ja kui olen tundnud, et seda on vaja nii erakonnale kui Eestile. Jah, olen valmis erakonna esimehena loomulikult hakkama ka peaministriks, kui selline koalitsioon peaks tekkima,“ vastas Seeder küsimusele, kas ta oleks nõus peaministriametisse astuma, kui olukord seda nõuaks.

Suurperede toetuste küsimuse juurde jõudes uuriti Seedrilt, kuidas ta vastaks kriitikutele, kes ütlevad, et oma peretoetustega võtab Isamaa tööjõuturult ära parimas eas naised, kel kaob motivatsioon tööl käia, kui toetusraha on sama suur kui töötasu.

Seeder toob põhjusena välja koalitsioonid. „Sest pole olnud vaid Isamaa ainuvalitsust. Pole olnud seni sellist koalitsiooni, kus oleks olnud võimalik poliitiliselt kokku leppida eestikeelsele haridusele üleminekus. Tõsi, tuletame meelde, et Mart Laari esimese valitsuse ajal võeti eesmärk minna üle eestikeelsele haridussüsteemile, aga järgmine valitsuskoalitsioon tühistas osa seadusesse kirjutatud sätteid. See oli ka murranguline moment venekeelsetele inimestele, kui nad nägid, et iseseisvuse taastanud riik end üheselt ei kehtesta, kuigi riigikeeleks kehtestati eesti keel. Ma arvan, et see oli viga. Pärast seda on juba need poliitilised jõud ja poliitikud omanud suurt mõjujõudu, kes pole soovinud eestikeelsele haridusele üleminekut. See on olnud üheks takistuseks läbi erinevate koalitsioonide,“ põhjendas ta.

Seeder võrdles enda olulisi otsuseid Mart Laari reformidega, mis olid õiged, kuid langetasid erakonna reitingut. „Üks selle põhjusi on just need asjad, et me oleme langetanud otsuseid, mis ei pruugi olla populaarsed, inimestele arusaadavad ega lange kohe viljakale pinnale, kuid on riigi arengu seisukohalt vajalikud. Nii nagu Mart Laari ajal, kui ta oli kaks korda peaminister – siis langes Isamaa toetus alla valimiskünnise.“

Praeguseks näeb Isamaa esimees kindlalt, et tehti õiget asja. „Pidasime seda oluliseks, see oli meie valimislubadus ja olime selle läbi mõelnud. Tagasivaatavalt on see olnud väga õige otsus – kõige viimane uudis on ju see, et Euroopa Komisjoni kõrge toimkonna raport on ka ju leidnud, et selline pensionikindlustussüsteem, mida on Euroopas aastakümneid viljeletud, end ilmselt tulevikus ei õigusta ja vajab tõsist reformi. Ma arvan, et mitmed Euroopa riigid, kes on seni olnud sellise pensionikindlustuse süsteemi taga, hakkavad seda muutma,“ leidis ta.

„Kui oled riigijuhtimise juures, siis ei saa teha ainult populaarseid otsuseid. See sama penisonireform, mille ellu viisime. Ujusime ju vastuvoolu. Kogu finantsmaailm oli selle vastu kõigi oma võimalustega ka propagandistlikus võtmes. Kõik meediaväljaanded ka oma juhtkirjades olid selle reformi vastu. Tunnustust ju meile sealt ei tulnud, kui me selle ideega välja tulime. Seega loota sealt positiivset kapitali ja avalikkuse positiivset vastukaja... häältesaaki ju ei olnud,“ rääkis Seeder.

„Oleme täiesti sõltumatud. Vastab küll tõele, et meie erakonna kõige suurem rahaline toetaja on olnud meie liige Parvel Pruunsild – ja ma ei pea seda üldse ebanormaalseks ega halvaks, et erakonna liige toetab. Palju halvem oleks, kui keegi väljastpoolt toetaks mingite kindlate eesmärkidega mõjutada erakonna poliitikat ühes või teises suunas või osta mingisuguseid seaduseelnõusid. Isamaa puhul seda pole. On väga hea, kui erakonna liikmed on lisaks liikmemaksule valmis rohkem panustama,“ sõnas Seeder.

Isamaa saab väga palju annetusi pankur Parvel Pruunsillalt. Helir-Valdor Seedri sõnul on väga hea, kui erakonna liikmed parteid toetavad, Isamaa otsused on aga tema kinnitusel annetustest sõltumatud.

Isamaa juht näeb kõike aga hoopis vastupidi. „See võimaldab ka nende lasterikaste perede emadel paremini tööturul osaleda, sest nende materiaalne kindlustatus tõuseb, nende kindlustunne on parem ja nad saavad endale lubada ka selliseid töökohti, kus nad saavad võtta omale abilise. Näiteks selleks ajaks, kui nad muidu peaksid koju jääma, saaksid palgata kasvõi hoidja. Teame, et sellisel emal, kes peab tihti haigestunud laste tõttu koju jääma, on tööjõuturul olla väga raske konkurentsivõimeline. Lisaks annab see peredele kindlustunde, ükski laps ei jää majanduslikel põhjustel siis ka sündimata,“ ütles ta.

Miks aga alustab Isamaa nõul tehtud plaan perede toetamist heldelt alles alates kolmandast lapsest? Kas ta teab mõnda peret, kes alustab pere planeerimist alates kolmandast lapsest?

Seedri sõnul on aga suurperede toetamise elluviimine justkui rong, mille otsas on vedur, mis omakorda veab asju edasi. „Teame väga hästi, et selleks, et perre sünniks kolmas laps, peab enne olema olemas esimene ja teine laps. See praegune lasterikaste perede toetus aitabki väga palju ka esimese ja teise lapse ootel olevaid peresid. See on nagu rong, mille otsas on vedur. On ilmselge, et kui oleme praegu võtnud lasterikaste perede toetuste ja hüvitiste seaduse, veab see endaga kaasa ka lastetoetused esimesele ja teisele lapsele,“ sõnas Seeder.

Ta tõi näite: „Me tegime juba koalitsiooniläbirääkimistel ettepaneku, et esimese ja teise lapsega ning kolmanda ja enamate lastega perede toetused võrdsustada. Sellega ei olnud Reformierakond nõus. Nüüd näeme, et nende programmis on võrdsustamine sees. Seega täpselt see, mida ootasime: kui teeme ära lasterikaste perede toetuse, tulevad lastetoetused ka kõikide teiste erakondade programmides järele. Nii ongi läinud!“

Seeder ja Isamaa tunnevad suurt muret sündimuse pärast ja astuvad selleks ka samme. Partei valimisnimekirjas on aga vaid kaks alla 30-aastaast noort kandidaati. Kas see ei jäta muljet, et vanad inimesed tahavad noorte eest asju otsustada?