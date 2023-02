Kurikuulus teeärikas tegutseb nüüd Pirital. Elanike nördimuseks paigaldati tänavale betoonplokk

Veel mullu kevadel rahustas Tallinna linn Pirita elanikke ja lubas vaikses elamupiirkonnas paar tänavat ära osta – ikka selleks, et vältida skeemitamist. Nüüd aga kuuluvad need hoopis Aleksandr Vainile, keda on meedias varem isegi teeterroristiks nimetatud. Tema teod andsid ainest.