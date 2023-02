Blinken: Hiina kaalub tõsiselt tapva abi andmist Venemaale sõjas Ukraina vastu

„Me oleme näinud neid andmas mittetapvat toetust Venemaale Ukrainas kasutamiseks. See mure, mis meil nüüd on, põhineb informatsioonil, mis meil on, et nad kaaluvad tapva toetuse andmist, ja me oleme teinud neile väga selgeks, et see tekitaks meile ja meie suhetele tõsise probleemi,“ lisas Blinken.