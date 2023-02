Kadõrov ülistas Wagneri saavutusi ja lubas sellele konkurendi asutada

„Ma ei lõpeta rõõmustamist erasõjafirma Wagner edu üle sõjalise erioperatsiooni tsoonis. Tunduks nagu, et erasõjafirma, aga on suutnud saavutada väga aukartust äratavaid tulemusi. Ja seda seejuures, et erasõjafirma ründebrigaadid võtavad alati enda peale erakordselt raske töölõigu. Vaatamata kõigile raskustele saavutab Wagner seatud eesmärgid igas olukorras,“ kiitis Kadõrov.