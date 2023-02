Macroni sõnul peaks Venemaa sõja kaotama, aga teda ei tohi purustada

„Ma ei arva, nagu mõned seda teevad, et meie eesmärk peaks olema Venemaa täielik lüüasaamine, Venemaa ründamine tema enda pinnal,“ ütles Macron väljaandele Le Journal du Dimanche. „Need vaatlejad tahavad üle kõige Venemaa purustada. See ei ole kunagi olnud Prantsusmaa seisukoht ja see ei hakka kunagi olema meie seisukoht.“

Corriere della Sera ajakirjanik küsis just selle Macroni avalduse kohta, et „Venemaa peab lüüa saama, aga teda ei tohi purustada“ ning et dialoog Putiniga peab avatuks jääma.

„See on kasutu dialoog, tegelikult raiskab Macron asjatult aega. Ma olen jõudnud järeldusele, et me ei suuda Venemaa seisukohta muuta. Kui nad on otsustanud isoleeruda, unistades vana Nõukogude impeeriumi taastamisest, ei saa me midagi selle vastu teha, see on nende asi, kas teha rahvaste kogukonnaga vastastikuse austuse alusel koostööd või mitte,“ ütles Zelenskõi.