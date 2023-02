OTSEBLOGI | Zelenskõi: meile on tähtis Bahmutit kaitsta, aga mitte iga hinna eest

„Jah, see ei ole eriti suur linn. Tegelikult nagu paljud teised venemaalaste tühjendatud Donbassis. Meile on tähtis seda kaitsta, aga mitte iga hinna eest ja nii, et kõik hukkuvad. Võitleme, kuni see on mõistlik. Venelased tahavad pärast jõuda Kramatorski ja Slovjanskini, Donbassi piirini ja Dneprini, kui suudavad. Me avaldame vastupanu ja valmistame samal ajal ette järgmist vasturünnakut,“ ütles Zelenskõi.