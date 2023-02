OTSEBLOGI | Ukraina meedia teatel saabus Joe Biden Kiievisse

Ukraina välisministri asetäitja Andri Melnõk teatas televisioonis, et oodatakse „Ukraina peamiste lääne partnerite“ visiiti Kiievisse. „Säilitagem praegu seda intriigi ja ärgem jookskem asjadest ette. Ma loodan, et see üllatus, mida ette valmistatakse, ikkagi õnnestub. Sest meie jaoks on tähtis, et agressiooni, suuremahulise agressiooni esimese aastapäeva eel tunneksime ja näeksime me toetust mitte ainult sõnades, mitte ainult solidaarsust, mida me oleme näinud, vaid veel suuremat abi, ning ka meie tähtsate, peamiste partnerite kohalolu Kiievis,“ ütles Melnõk.