Päev liikluses: vigastada sai viis inimest

Esmaspäeva varahommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel kohati soolaniisked, kuid valdavalt lumised või sõidujälgede vahel soolamärjad, kõrvalmaanteed on lumised.

Saartel, Põhja-, Lõuna- ja Ida-Eestis on teed paiguti jäised. Temperatuur on kõikjal miinuses. Teeolud on talvised ning teedel on libedust, teatas maanteeinfo keskus.