USA võttis kuuekohalise summa maksvate rakettidega alla kolm tundmatut objekti. Nüüd paistab, et asjatult

Laupäeval, 11. veebruaril Kanada kohal alla tulistatud objekti saladus hakkas selginema sel nädalavahetusel, kui USA-s tegutsev õhupalliühing Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade tunnistas, et üks nende pallidest on hiljuti kaotsi läinud. Ühingul on kombeks välja lennutada GPS-seadme ja antennidega varustatud ja vesinikuga täidetud palle, mis võivad tõusta umbes 14 000 meetri kõrgusele. Eesmärk on jälgida, kuhu pall õhuvooludes välja jõuab. Seda, et 400 000 dollarit maksev Sidewinderi rakett võis minna ühingu palli neutraliseerimiseks, pole selts otsesõnu siiski omaks võtnud ning meediaga suhtlemisest hoidutakse.