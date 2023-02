105 VABADUST | Naudime Eestis vabadusi, millest paljudes kohtades võiks vaid unistada

Ka Balti kett algas sõnaga „vabadus“. Seda hüüti kolmes keeles, seda hüüdis mitu miljonit inimest üksteise järel Tallinnast Vilniuseni. Vabadused, millest toona unistati, on meil juba ammu olemas. Ent Venemaa jõhker sõda Ukrainas meenutab teravalt, kui habras on vabadus, sest alati on kuskil keegi, kes tahab teised jõuga allutada.