ISW: Kadõrov pigem keeldus koostööst Prigožiniga, viimase mõjuvõimu kahanemine võib jätkuda

Hoolimata Prigožini katsetest näeb Tšetseenia liider oma Kremli sidemeid ja positsiooni Vene kaitseministeeriumis kasulikumana kui ükskõik millisist poliitilist seotust Prigožiniga. Raport kinnitab ka palgaarmee juhi suurenenud rivaalitsemist Vene kaitseministeeriumiga viimase kuu jooksul. Prigožin on võimendanud oma kampaaniat, näitamaks Wagnerit kui eliitväge ja tõstmaks oma autorioteeti Venemaal. Prigožin on koguni väitnud, et Wagneril ei ole midagi pistmist Vene armeega ja tema sõjavägi ei allu Vene kaitseministeeriumile.