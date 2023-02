TÖÖINTEREVJUU | Lauri Hussar: kui Eesti 200 saab riigikokku, siis pole Reformierakonnal takistusi üht või teist ellu viia

Hussar kinnitas, et see pole nii, ja puistas varrukast näiteid. „Toon mõned näited: Irja Lutsar pole kunagi kuulunud erakonda, Johanna-Maria Lehtme ja Kalev Stoicescu samuti. Kui siit läheme edasi, saame palju inimesi, kes pole kuulunud ühtegi erakonda. Ka Lauri Hussar on kuulunud vaid ühte erakonda, mille nimeks on Eesti 200. Meil on väga palju uusi inimesi, kes toovad täiesti uut mõtlemist Eesti poliitikasse ja seda on hädasti tarvis.“

Kuidas on Eesti 200 endaga, kas nende juures on ka lobimas käidud? Lauri Hussar vastas, et on küll, kuid kinnitas, et kõik on käinud avalikult. „Saame ju kogu aeg kokku huvigruppidega, kes tahavad oma mured ära rääkida. See on ka üks osa poliitika sisust. Aga kui see hakkab kuskil varjatult toimuma, siis kindlasti on see probleem. Mul on olnud vaimiste eel sadu ja sadu kohtumisi inimestega, kes räägivad oma teemad meie jaoks lahti, ja ühel hetkel on see ka viis, kuidas poliitikat tehakse. Huvigrupid annavad teada oma seisukohtadest ja ühel hetkel erakonnad langetavad otsused, milline on valimistel nende hoiak ühe või teise teema suhtes. Aga kui see toimub kuidagi varjatult, siis see on probleem,“ selgitas ta.