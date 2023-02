Lääs tervitas ettevaatlikult Hiina rahuplaani Ukraina osas

Wang Yi, üks väheseid välispoliitikuid, kes suudab Venemaad mõjutada, teatas, et Hiina käivitab oma rahualgatuse sõja aastapäeval ning on juba konsulteerinud Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaaga. Tema sõnul rõhutab rahuplaan vajadust järgida suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja ÜRO harta põhimõtteid. Samas arvas ta, et Venemaa julgeolekuhuvisid on vaja austada.

Saksamaa välisminister Analena Baerbock tervitas Hiina sammu, öeldes: „ÜRO julgeolekunõukogu liikmena on Hiinal kohustus kasutada oma mõjuvõimu maailmarahu kindlustamiseks.“ Minister lisas, et õiglane rahu eeldab, et see, kes rikkus territoriaalset terviklikkust, nimelt Venemaa, viib oma väed okupeeritud riigist välja.

Ilma kõigi Vene vägede täieliku väljaviimiseta Ukrainast ei ole sõja lõpetamise võimalust, ütles Baerbock. Isegi kui see on raske, on kõik nõudmised lõpetada sõda territooriumi loovutamisega Venemaale vastuvõetamatud.

Baerbock rääkis enda sõnul reedel Wangiga intensiivselt „sellest, mida tähendab õiglane rahu ja sellest, et seista on vaja rahvusvahelise õiguse eest ja nende eest, keda on rünnatud. Sarnased otsekohesed sõnumid saatsid konverentsil Hiinale ka Prantsuse ja Itaalia diplomaadid.

Brasiilia välisminister Mauro Vieira ütles, et tema riik on mõistnud hukka Venemaa agressiooni, sealhulgas ÜRO-s, kuid lisas: „Me peame leidma võimaliku lahenduse. Me ei saa piirduda sõjast rääkimisega. Ta ütles, et läbirääkimised ei saa toimuda viivitamatult, vaid nendeni peab jõudma samm sammu haaval.

Müncheni konverentsil arvasid mitmed Euroopa liidrid ja diplomaadid, sealhulgas Prantsuse president Emmanuel Macron, et lääs oleks pidanud tegema rohkem, et veenda lõunariike tunnistamaks Venemaa agressiooni.

„Mind rabab, kuidas me oleme kaotanud globaalse lõuna usalduse,“ ütles Macron. Ta nimetas Venemaa sissetungi Ukrainasse neokolonialistlikuks ja imperialistlikuks rünnakuks, mis lõhkus kõik tabud ja hoiatas, et kõrvalseisjad on Venemaa agressioonis kaasosalised.