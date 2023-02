Moonika Helme väidab, et Politico artikkel ei seosta EKRE-t Wagneri eraarmee bossiga. See ei vasta aga tõele

Moonika Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et EKRE seostamine Prigožiniga on otsene ja teadlik algse teksti võltsimine. „Politico artikkel ei maini EKRE-t. EKRE on meie ajakirjanduses ilmunud teksti lisatud täiesti meelevaldselt, ilmselt poliitilistel kaalutlustel,“ kirjutas ta.

See ei vasta aga tõele. Politico artiklis on küll kirjas, nagu Helmegi välja toob, et Prigožin on viimaste aastate jooksul püüdnud levitada valeinfot ja poliitiliselt mõjutada Euroopa Liidu riike, sealhulgas Eestit, et anda hoogu NATO- ja läänevastastele sõnumitele.

Küll aga jätab Moonika Helme mainimata, et Politico artikkel viitab selgelt EKRE ja Prigožini seosele. „Ühe dokumendi kohaselt kavatsesid Prigožini operatiivtöötajad toetada 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel paremäärmuslikku euroskeptilist erakonda EKRE,“ seisab Politicos.

Politico rääkis ka Balti kaitsekolledži teaduri ja politoloog Viljar Veebliga. „Nende koostöö algas, sest EKRE tahtis olla radikaalselt liberaalsete erakondade vastu ja nad [Prigožini operatiivtöötajad] võtsid hea meelega selle professionaalselt koostatud paketi vastu,“ ütles Veebel Politicole, viidates sellele, et EKRE-l oli juba olemas materjal ja sisu, mida Prigožin sai hõlpsalt ära kasutada.

Henn Põlluaas: see on täielik jura

EKRE liige Henn Põlluaas ütles eile Delfile, et mitte midagi sellist nagu Politico väidab, ei ole juhtunud. „See on täielik jura,“ lausus Põlluaas.

EKRE aseesimees sõnas, et tema hinnangul ei vasta artikkel tõele ning märkis, et võib-olla prooviti mõjutada hoopis teisi erakondi. „EKRE-l ei ole küll absoluutselt mingisugust sidet ega pistmist nendega, see on täielik bulls**t sõna otseses mõttes,“ ütles Põlluaas.