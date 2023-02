Tüli jätkub! Martin Helme vastab Heremi kriitikale: ei tea, kelle huve otsuste tegijad teenivad, aga kindlasti mitte Eesti omi

EKRE esimees Martin Helme vastas täna kaitseväejuhataja Martin Heremi postitusele, kus viimati mainitu süüdistas Helmet valetamises.

Helme lükkab EKRE portaalis Uued Uudised avaldatud arvamusartiklis ümber Heremi väited ning heidab hoopis kaitseväe juhatajale ja kaitseminister Hanno Pevkurile valetamist ette. Helme süüdistab oma artiklis Heremit, et Eesti on Ukrainat abistades oma lahingvõime unarusse jätnud. Peale Heremile mitme vastuväite esitamist küsib Helme retooriliselt: „Kes siis täpsemalt ikkagi valetab?“

Helme sõnab, et kui Venemaa peaks Eestit ründama enne, kui siia saabuvad uued relvad, pole Eestil võimalik end kaitsta. „Meie sõdureid saadetakse lootusetusse võitlusse hukkuma. See on vastutustundetu, südametu, mõtlematu, kahjurlik. Ma ei tea, kelle huve nende otsuste tegijad teenivad, aga kindlasti mitte Eesti huve,“ heidab Helme Heremile ette. „Kremli hüvanguks Eestit nõrgestanud tüübid panevad silmagi pilgutamata käima jutu sellest, kuidas EKRE ajab putinistlikku juttu. Anna kannatust!“

Saaga algas Postimehe kolmapäeval avaldatud intervjuust Martin Helmega, kus Helme väitis, et valitsus on jätnud riigi ilma raskerelvadest ja andnud aasta jooksul ära kolmveerand suurtükiväest. Lisaks ütles Helme usutluses, et neljast suurtükipataljonist on alles jäänud kõigest üks.

Kaitseväe juhataja Martin Herem korjas väited üles ja avaldas eile vastulause, pidades Helme öeldut valetamiseks, mitte pelgalt eksimiseks. Herem nimetas Martin Helme süüdistusi alusetuteks. „Kurb on aga hoopis see, et kriitikud ja tegelikult ka paljud toetajad keskenduvad tegevväelaste õigusele avalikult vastata, kuid tähelepanuta jääb probleemi algus – valetav poliitik. Mitte eksiv, vaid valetav. Ka antud juhul teadis poliitik suure tõenäosusega, et faktid pole sellised, nagu ta neid esitab, kuid ta tegi seda ikka,“ kirjutas Herem vastuseks Helmele.