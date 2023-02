USA asepresident: Venemaa on pannud Ukrainas toime inimsusevastaseid kuritegusid

USA asepresident Kamala Harris teatas Müncheni julgeolekukonverentsil, et Venemaa vastutab laiaulatusliku ja süstemaatilise rünnaku eest Ukraina tsiviilelanikkonna vastu ning viimase aasta jooksul on Ukraina koos rahvusvaheliste ekspertidega kogunud terve hulga tõendeid tsiviilisikute tapmise, vägistamise, piinamise ja sunnitud väljasaatmise kohta. „Me teame õigusnorme ja pole kahtlust: need on inimsusevastased kuriteod,“ kinnitas Valge Maja esindaja.

Harris lisas, et Venemaa tegevus on rünnak meie ühiste väärtuste ja inimkonna vastu. „Ja ma ütlen kõigile, kes on neid kuritegusid toime pannud, ja nende ülemustele, kes on nende kuritegude kaasosalised, et teid võetakse vastutusele,“ rõhutas ta.

USA asepresident lubas ühtlasi, et Venemaa juhil Vladimir Putinil ei õnnestu sõda jätkates puhtalt pääseda. „Aeg pole tema poolel,“ tõotas Harris.

„Putini kohtupäev tuleb“

Eesti peaminister Kaja Kallas rõhutas eile Münchenis, et kõik, kes on agressioonikuriteo taga, peavad kandma vastutust. „Agressioonikuritegu on Venemaa juhtkonna kuritegu. Putin ja kõik teised kurjategijad peavad teadma, et nende kohtupäev tuleb,“ märkis ta. „See on ka küsimus sellest, kuidas mitte lasta ajaloo õudustel korduda,“ lisas Kallas.

Kallas märkis, et üha rohkem riike töötab rahvusvahelise erikohtu loomise nimel, et mõista kohut Venemaa agressioonikuriteo üle. Lisaks agressioonikuriteole on oluline ka sõjakuritegude, genotsiidikuriteo ja inimsusevastaste kuritegude uurimine ning süüdlaste vastutusele võtmine. „Siin on kaalukas roll rahvusvahelisel kriminaalkohtul,“ ütles Kallas.