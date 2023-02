Hanno Pevkur Müncheni julgeolekukonverentsil: liitlaste seas on sõja aastapäeva eel toimunud kainenemine

Pevkuri ( Reformierakond) sõnul on Ukraina sõja aastapäeva eel ja viimase aasta jooksul toimunud lääneliitlaste seas suur kainenemine. Ta viitas Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni eilsele avakõnele, kus too tõdes, et uskus aasta tagasi Venemaa presidendi Vladimir Putini juttu, et Wagneri grupp ei ole Venemaaga seotud, kuid enam ta nii ei arva.

Veel tõi Pevkur esile, et lääne väärtusruum on ühtsem, kui Putin lootis. „Kõik on läinud Putini jaoks risti vastupidi: Kreml ei ole saavutanud oma strateegilisi eesmärke ja lääs on ühtsem kui kunagi varem. See on läbivalt jutuajamistes olnud,“ rääkis minister.