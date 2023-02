TÖÖINTERVJUU | Kaja Kallas: Ratasega saab tööasjad aetud. Helme pole tujukas, vaid väga professionaalne poliitik

Kes suuremate erakondade juhtidest sobib paremini peaministriks? Neljandana käis Delfi „Tööintervjuul“ Reformierakonna juht Kaja Kallas. Intervjueerisid Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja ning Delfi ja Eesti Päevalehe poliitikatoimetaja Raimo Poom.

Ametis oleva valitsusjuhina soovib Kaja Kallas saada tagasi peaministriks valitud. Ta selgitas, miks ta seda soovib: „Ma väga tänulik ja uhke, et olen saanud seda ametit pidada ning Eesti rahvast esindada. Ma tahaksin seda teha ka edasi, sest tahaks, et Eesti oleks jätkuvalt avatud, sõbralik ja läänemeelne riik. Ning viia Eesti nendest kriisidest läbi, mis meil ees on. Samuti selleks, et saaksime ära teha rohereformi, et saaksime majandusega heale järjele, et meie inimesed oleksid haritumad. Neid samme ja mõtteid on palju, mida kõike selle jaoks teha.“

Ent Reformierakonna juht ei välista ka seda, et kui on vaja muus rollis valitsuses kaasa lüüa, siis ta teeb seda. Näiteks ka Jüri Ratase valitsuses, kui valijad nii otsustavad. „Ma olen valmis ka teisi ministripositsioone täitma. Kui valija niimoodi soovib, et peaministriks saab keegi teine, keegi teine võidab valimised, siis ma kindlasti ei välista, et ma löön selles valitsuses kaasa mingis teises positsioonis.“

Valitsuse juhtimine paneb kiiremini vananema Kaks aastat peaministriametit pidanud Kaja Kallaselt uuriti, kas vastab tõele ütelus, et poliitikas tegutsemine teeb vanaks. Kas ta on end vahel vanana tundnud? „Ma olen kindlasti vananenud palju kiiremini kui varasemalt. Aeg on selle ameti juures hästi huvitav: päevad tunduvad palju pikemad, kui nad tegelikult on. Mingil hetkel ma märkasin, et räägin millegi kohta, et see toimus eelmisel kuul. Aga siis keegi ütles, et see oli eelmisel nädalal. See on lihtsalt selle pärast, et ühte päeva mahub kolm päeva,“ tõdes Kallas.

Meenutades aga eelmisi riigikogu valimis, siis Reformierakond ja Kaja Kallas küll võitsid need, aga jäid valitsusest välja. Kallase sõnul on ta sellest õppinud. „Eks ikka olen õppinud. Kõigepealt seda, et ehitame neid suhteid kogu aeg üles, et ei tekiks soovi Reformierakond kindlasti välja jätta, mis eelmine kord oli. Olen erinevaid asju õppinud, et neid vigu vältida,“ rääkis ta. Kuid ta arvas 2019. aastal toimunule tagasi vaadates, et siis poleks ta saanud palju muuta. „Aga kui ma vaatan kogu seda pilti, siis praeguseks on ju teada, et see polnud midagi, mida mina tegin, vaid see soov oli hoopis teises kohas.“