ÜLESKUTSE! Verekeskused vajavad hädasti 0 negatiivse veregrupi verd

Eriti kriitilised on 0 negatiivse grupi varud Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuses, kuid olukord pole kiita ka Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuses. Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuses on peale 0 negatiivse puudu veel A negatiivse ja B negatiivse grupi verd, muud gruppide varud on praegu täidetud. Tartu Ülikooli kliinikumis pole ühegi veregrupi varud täielikult täidetud, kuid enim vajatakse 0 negatiivset, A positiivset ja B negatiivset verd.