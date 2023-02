Bulgaarias leiti mahajäetud veoautost 18 migrandi surnukehad

Migrantide surma põhjust pole veel kindlaks tehtud, ent tegemist on seni ühe ohvriterohkema inimeste salakaubaveo juhtumiga Bulgaarias.

Bulgaaria avalik-õigusliku raadio BNR andmetel oletatakse, et kõik veokis viibijad on Afganistanist pärit mehed.

Bulgaaria on ehitanud piirile Türgiga 234-kilomeetrise piiritara ning Bulgaaria siseministeeriumi andmetel hoidis piiripolitsei 2022. aastal ära 164 000 ebaseaduslikku piiriületust. Sofia on küsinud Euroopa Liidult 2 miljardit eurot piiritara tugevdamiseks ja järelevalve parandamiseks, kuid Brüssel on seni keeldunud.