OTSEBLOGI | USA: Wagner on kaotanud ligi 30 000 palgasõdurit, neist pooled Bahmutis

Washingtoni andmeil on kuni 90% hukkunud Wagneri võitlejatest olnud vangid, kellest paljud on saadetud sõtta ilma korraliku väljaõppe ja varustuseta.

Kirby rõhutas, et venelased võivad Bahmuti ümbruses peagi edu saavutada, ent selle nimel on sõditud mitu kuud ja linna vallutamise hind on olnud Vene vägede jaoks ränk. Samuti rõhutas Washingtoni esindaja, et Bahmut ei oma tegelikku strateegilist väärtust.