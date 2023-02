Sotsiaaldemokraadid tahavad järgneva nelja aastaga astuda kõik vajalikud sammud selleks, et Eesti läheks 2030. aastaks üle täielikult taastuvenergiale. Mida peab riik selleks aga ette võtma ja mis on sotsiaaldemokraatide lahendused? Mida peaks sisaldama kliimaseadus ja missugune peaks olema raiemaht, et tagada meie metsade elurikkus? Kuidas suurendada puidusektori lisandväärtust säilitades samal ajal töökohti?