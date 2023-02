Kaja Kallas: Putini ja kõigi teiste kurjategijate kohtupäev tuleb

Peaminister Kaja Kallas rõhutas oma sõnavõtus, et kõik, kes on agressioonikuriteo taga, peavad kandma vastutust. „Agressioonikuritegu on Venemaa juhtkonna kuritegu. Putin ning kõik teised kurjategijad peavad teadma, et nende kohtupäev tuleb,“ märkis ta. „See on ka küsimus sellest, kuidas mitte lasta ajaloo õudustel korduda,“ lisas Kallas.

Peaminister tõi esile, et Venemaa pole seni kunagi pidanud oma kuritegude eest vastutust kandma – vastupidi, igale agressioonile on järgnenud järgmine. „Meil olid Nürnbergi ja Tokyo tribunalid, aga Moskva tribunali pole kunagi olnud ja see on Venemaale loonud mulje, et ta on karistamatu. Peame peatama Venemaa vallutussõdade lõputu ringi ja saatma selge signaali, et keegi Vene juhtkonnast pole puutumatu,“ ütles Kallas. Peaminister lisas, et kui me selles ebaõnnestume, siis ei saa mitte keegi tunda end turvaliselt - karistuseta kuriteod julgustavad ja innustavad uusi julmusi.

Kallas märkis samuti, et üha enam riike teeb koostööd rahvusvahelise erikohtu loomiseks, et mõista kohut Venemaa agressioonikuriteo üle. Lisaks agressioonikuriteole on oluline ka sõjakuritegude, genotsiidikuriteo ja inimsusevastaste kuritegude uurimine ning süüdlaste vastutusele võtmine. „Siin on kaalukas roll Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul,“ ütles Kallas.