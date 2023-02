MEM Cafe saavutas halduskohtus valitsuse üle võidu: kohvikus viibimise keeld oli õigusvastane. Kiik: toonased piirangud olid põhjendatud

Tanel Kiik: koroonapiirangud olid õigustatud

Kiik toonitas, et MEM Kohvikute juhtumi puhul on asi ka veel esimeses kohtuastmes ning asi tõenäoliselt jätkub. Samuti leidis Kiik, et kõnepinda saavad otsused, kus valitsus jääb kaotajaks. „Enamus nendest vaidlustest on aga õiguse andnud valitsusele,“ ütles Kiik. „Eesti on õigusriik ja kui kohus leiab, et teatud meetmeid poleks pidanud rakendama, siis see on oluline osa demokraatiast,“ ütles Kiik ning lisas, et tema silmis antud juhtumis midagi dramaatilist ei ole.