GRAAFIKUD | Kalleimad lubadused puudutavad tulumaksu, pensionit ja kaupade käibemaksu langetamist. Mis partei ja kuhu enim raha suunaks?

Rahandusministeerium kritiseerib lubaduste kesiseid katteallikaid

Nähtub, et head ja paremat kokku leelotades pole parteid valijatele ausalt kommunikeerinud, kust kohast programmi elluviimise tarbeks finantsressursid leitakse. Tõsiasi on aga see, et riigil tuleb puudujäägi katmiseks kas makse tõsta või võlgu võtta. Lättemäe sõnutsi on Eestil rahanduslikus mõttes ruumi mõlemaks käiguks, ent iseasi küsimus on see, kas seda tuleks ka päriselt teha.