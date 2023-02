FOTOD ja VIDEO | Mulluse parima spordifoto tegi Kiur Kaasik Delfi meediast! Parim videolugu ilmus samuti Delfis

2022. aasta uudisfoto võitja on Postimehe fotoreporter Dmitri Kotjuh fotoga „Must päev. „Öelge palun, millal see lõppeb? Millal lõppeb see, et meie lapsed peavad surema?“ küsisid õhurünnakus hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad. Sõja algusest saadik on Venemaa pommi- ja raketirünnakutes hukkunud sadu Ukraina lapsi, neist noorimad vaid mõnekuused. 2022. aasta detsembri lõpuks oli sõjas ametlikel andmetel saanud surma vähemalt 429 last. Pildil maetav Anastassija hukkus, kui Harkivis asuvat eramaja tabas Vene vägede õhutõrjerakett S-300.“.