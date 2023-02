Venemaa kesksõjaväeringkonna ülemaks määrati Mariupoli ründamist juhtinud kindral

2022. aasta märtsis teatas Ukraina, et Mordvitšev hukkus Tšornobajivka lennuväljal. Selle lükkas aga ümber Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov, kes saabus Mariupolisse temaga kohtuma.

Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) andmetel oli just Morvitšev see, kes andis Vene vägedele käsu hõivata Mariupol ja rünnata terasetehast Azovstal. Ukrainas on talle tagaselja süüdistus esitatud, vahendab Ukrinform.