VALIMISTE NOOREKIHT | Mida erakonnad noortele lubavad? „Suureks üllatuseks ja kurvastuseks - ega nad palju ei luba“

Paratamatult esindab riigikogu kõiki ning seetõttu võivad erakondade fookusesse jõuda teemad, mis noori kõige rohkem ei kõneta - pensionid, peretoetused. Päts sõnas, et see, et poliitikud ka noortest huvituks, on suuresti noorte endi kätes. „Noored peavad ise küsima ja nõudma nende [teemadega] tegelemist,“ ütles Päts ning lisas, et ehk kõik poliitikud ei ole veel mõistnud, et arvestatav hulk valijatest on nooremaealised. „Nad väärivad püüdmist,“ rõhutas Päts.

Kuula „Valimiste noorekihi“ podcasti siit:

Viimased kohalike omavalitsuste valimised näitasid, et kõige madalama valimisaktiivsusega valijad olid 18-24-aastased. Mida peaks tegema, et ka nemad hääletuskasti juurde meelitada? Päts sõnas naljaga pooleks, et tema võib selles küsimuses juba liiga vana olla. Päts meenutas, kuidas tema viimasel keskkooli aastal langetati kohalikel valimistel valimisiga 16-aastaste peale. Kuid valimiste teemast hoiduti koolis rangelt. Koolid aga on Pätis sõnul noorte valijate aktiivsuses võtmerollis. „Lõpuks ikkagi kool on üks institutsioon, kus on need noored inimesed, kus sa saad neile positiivselt seda kodaniku kohustust õpetada,“ ütles Päts. Teine oluline faktor on Pätsi hinnangul kodune kasvatus. „Mitte, et keda sa pead valima, vaid, et valima minek on tegelikult sinu kohustus ja see on see mehhanism, millega me oma demokraatiat elus hoiame,“ ütles ta.