Läti peaminister kutsus võtma eeskuju Eestist, kus on koole vähem, aga õpetajatel suuremad palgad

Kariņš rääkis ebavõrdsusest haridussüsteemis: õpilased, kes on sündinud suurtes linnades, õpivad parimates koolides ja abi tuleb anda sinna, kus hariduse andmise tase on alla keskmise, vahendab Läti Delfi.

Praegu on Lätis Kariņši sõnul kallis ja ebaefektiivne haridussüsteem. Ta tõi eeskujuks Eesti. Kariņš ütles, et koolireform vähendas Eestis haridusasutuste hulka, igasse kooli lisandus õpilasi ja riigis on vähem õpetajaid, aga nad saavad kaks korda suuremat palka.