TÖÖINTERVJUU | Lauri Läänemets: 4-päevane töönädal toob riigikassasse raha juurde

Aga samas selgitab ta kasvõi Nursipalu näitel, et arvestada on vaja absoluutselt iga inimesega. „Kui võtame ette Nursipalu, siis võib tekkida tunne, et inimesed ei taha seda. Lõuna-Eesti inimestel on aus küsimus, kui nad on ehitanud 20–30 aastat tervet Lõuna-Eesti strateegiat üles sellele, et see on vaikne ja kena kohake. Kogu Lõuna-Eesti turismimajanduse loogika kukub kokku. Sinna on midagi asemele vaja. Ei saa nii, et tuleb riik ja paneb lätaki ära ning teie harjuge sellega. Ei, iga inimene on siin riigis peremees ja iga inimesega tuleb arvestada ja dialoogi pidada,“ leiab ta siiski.