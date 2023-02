VIDEO | Margo Grosberg: Venemaal on väga kiire, et mingitki edu ette näidata

Suurbritannia kaitseminister ütles mõni päev tagasi, et 97% Venemaa armeest on praegu Ukrainas. Kui tõsiselt sellist väidet võtta saab?

Jah, see on väga suur osa, mis seal on. Tõenäoliselt peetakse silmas armeed maaväe komponentide osas ja see maavägede komponent on laias laastus suuremalt osalt seal. On see nüüd 97 või 92 protsenti, seda ma ei oska kommenteerida, aga jah, suurem osa Venemaa maaväe komponendist on seotud kas siis otseselt rindel, vahetult Ukraina piiride lähedal või Valgevenes.

Kui suurem osa vägesid on juba Ukrainas, kas see siis tähendab, et enam hullemaks minna ei saa?

Hullemaks saab alati minna. Vene Föderatsioonil on alati ressurssi küll ja veel. Täiendav mobilisatsioon, samasugune nagu me nägime sügisel. Täiendavad paarsada tuhat reservväelast ja olukord on kordades hullem kohe.

Sügisel veel räägiti, et talvel on oodata uut mobilisatsiooni - kas see on veel tulemas ja millal? Putin teatavasti peaks 22. veebruaril uue teatega lagedale tulema, et kas siis kuulutatakse välja uus mobilisatsioon?

Jah, see on võimalik. Sisuliselt see mobilisatsioon ei olegi kordagi lõppenud. Ta ei ole lihtsalt toimunud nii kõlavalt ja nii mastaapselt ja avalikult nagu septembris, aga niimoodi vaikselt radari all on reservväelasi pidevalt teenistusele võetud. Putini pea sisse on raske näha, sealt võib tulla igasugu õudusi.

Suur kavandatud Venemaa pealetung - kas seda tehakse siis allesjäänud vägedega või tehakse enne mobilisatsioon, et uute vägedega peale minna?

See pealetung - suur, mitte suur - see on selline sõjalistehniline ja definitsioonis kinni, et kuidas kellelegi tundub. Nagu ma ütlesin ka pressikonverentsil, et need lahingud käivad, need on järjest nädalast-nädalasse intensiivistunud, järjest rohkem laineid. Ilmselgelt praegu aeg töötab pigem ukrainlaste kasuks ja selleks, et mingitki edu ette näidata, on Vene Föderatsioonil kiire. Mida rohkem neil aega kulub, et mingit edu saavutada, seda lähemale jõuavad need hetked, kui Lääne tehnika on Ukrainasse jõudmas, mis mõnes lõigus annab edu kindlasti ukrainlastele.