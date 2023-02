Moskva: USA õhutab Ukrainat sõja ülekandmisele Venemaa territooriumile

„Nüüd on Ameerika sõjaõhutajad läinud veelgi kaugemale: nad õhutavad Kiievi režiimi edasisele eskalatsioonile, lihtsalt sõja ülekandmisele meie riigi territooriumile. Just nii, otseste löökidega,“ lisas Zahharova.

„Venemaa on ehitanud Krimmi massiliselt sõjalisi rajatisi, need on seaduslikud sihtmärgid, millele Ukraina lööke annab, ja me toetame seda. Ukraina ei ole väljaspool ohtu, kuni Krimmi vähemalt ei demilitariseerita,“ ütles Nuland.