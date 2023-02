Tuul Sepp: teadlane peab suutma öelda, kes mida tegema peab

Vastne riikliku teaduspreemia laureaat Tuul Sepp on teinud teaduse populariseerimisel ära mitme mehe töö, aga mitte selle eest ei antud talle auhinda. Ei antud ka selle eest, et ta suudab teha tipptasemel teadust nelja lapse emana, kellel on päevas täpselt samamoodi 24 tundi nagu kõigil teistel. Auhinna pälvis Sepp uuringute tsükli „Inimtekkelised keskkonnamuutused ja vabalt elavate loomade tervis“ eest.