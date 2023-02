Läti annab edaspidi roolijoodikutelt konfiskeeritud autod Ukraina armeele

„Praegu saame me purjus juhtidelt konfiskeeritud transpordivahendid realiseerida need maha müües, andes ümbertöötlusse või lammutades varuosadeks, aga me näeme, et praegustes tingimustes oleksid need kasulik toetus Ukraina rahvale,“ ütles seimi riigikaitse, siseasjade ja korruptsioonivastase komisjoni esimees Raimonds Bergmanis, kes seaduseelnõu esitas, vahendab Läti Delfi.