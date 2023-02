Zelenskõi välistas territooriumi loovutamise kokkulepped Venemaaga

Täiemahulise sõja alguse aastapäeva lähenemise puhul BBC-le antud intervjuus hoiatas Zelenskõi, et maa loovutamine tähendaks, et Venemaa tuleb ikka ja jälle tagasi, samas kui lääne relvad toovad rahu lähemale.

Samuti ütles Zelenskõi, et ennustatud kevadine pealetung on juba alanud.

Zelenskõi usub aga, et Ukraina väed suudavad Venemaa pealetungile vastupanu osutada, kuni on valmis alustama vastupealetungi, kuigi ta kordas üleskutseid läänele suurema sõjalise abi andmiseks.

„Ma loodan, et [Valgevene] ei ühine [sõjaga],“ ütles Zelenskõi. „Kui ta seda teeb, me võitleme ja jääme ellu.“ Zelenskõi sõnul oleks Valgevene taas Vene rünnaku baasina kasutamise lubamine suur viga.

„Täna on meie ellujäämine meie ühtsus,“ ütles Zelenskõi. „Ma usun, et Ukraina võitleb oma ellujäämise eest.“ Zelenskõi sõnul liigub Ukraina Euroopa poole nii majanduslikult kui ka väärtuste kaudu.

„Me valisime selle tee. Me tahame julgeolekugarantiisid. Igasugused territoriaalsed kompromissid teeksid meid riigina nõrgemaks. Asi ei ole kompromissis endas. Miks me peaksime seda kartma? Meil on elus miljoneid kompromisse iga päev. Küsimus on, kellega. Putiniga? Ei. Sest ei ole usaldust. Dialoog temaga? Ei. Sest ei ole usaldust,“ ütles Zelenskõi.