Eesti vabatahtlik filmis Ukrainas uskumatu video meditsiinirühma tabanud raketilöögist

Eesti vabatahtlik Erko Laidinen oli 2. veebruaril koos abiorganisatsiooniga Frontlinemedics, kes tõi ühele Bahmuti linnas asuvale varjupaigale ravimeid, toitu ja esmaabi. Rühm oli eelmisel päeval Bahmuti sama kohta külastanud ja teavitanud kohalikke elanikke oma saabumisest.

Laidinen oli meditsiinitöötajate puhkeruumis, kui maja ette sõitis ukraina sõjaväe auto, hüüdis, et sündmuskohal on vaja meditsiinilist abi, ja lahkus. Teadaolevalt oli linnas tsiviilohvreid, keda armee ei jõudnud aidata.

Õnnetuspaigal seisis tee ääres kaks põlenud autot. Nende vahel oli näha jalgu maapinnal. Norra meditsiinitöötajad, keda Laidinen sündmuskohale sõidutama pidi, jooksid autovrakkide taha, kuid Laidinen parkis auto teisele poole teed, nii et liikumissuund oli mõlemas suunas vaba.

Umbes kümme meetrit eespool oli Ameerika parameediku Pete Reedi meeskonna valge kaubik. Laidinen jättis mootori käima, et olla valmis kiiresti käivituma, kui haavatud mees tuuakse. Ta võttis telefoni välja ja käivitas video.

„Mõtlesin, et pildistan seda endale mälestuseks,“ ütles Laidinen.

Seejärel auto plahvatas.

Abiorganisatsiooni auto kadus tulekerra, Laidineni auto turvapadjad plahvatasid ning mehel peatus rõhulainetuse tõttu hingamine. Telefon, millega Laidinen kõike filmis, lendas tagaistmele, kuid see jätkas salvestamist veel kakskümmend minutit, kuni aku tühjaks sai.

Sel hetkel ei teadnud Laidinen veel, et tal õnnestus filmida tankitõrjeraketti, mis tappis meediku Pete Reedi ja haavas veel viit tema rühma liiget. Rünnakus hukkus veel 75-aastane naine, kes oli eelnevalt haavatud.

Laidineni video on nüüdseks avaldanud nii Helsingin Sanomat kui ka The New York Times. Video võib olla ka tõestuseks, et tegu oli sõjakuriteoga.

Videos on näha, kuidas Laidinen sõidab autoga meedik Reedi kaubiku kõrvale ning sekundeid hiljem see plahvatab. Aeglustatust videost on ka selgelt näha, kuidas rakett auto poole liigub ning seda tabab.